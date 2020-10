Todos os jogadores, treinadores e restante staff da Seleção Nacional testaram negativo para a Covid-19. Os resultados dizem respeito à nova ronda de testes realizada durante a manhã desta sexta-feira, depois de Anthony Lopes ter testado positivo na noite de quinta-feira. O guarda-redes do Lyon foi dispensado da concentração, assim como já tinha acontecido com José Fonte, e vai ser substituído por Bruno Varela, do V. Guimarães.

A notícia foi avançada pelo jornal Record, que garante então que Anthony Lopes foi o único novo caso de Covid-19 na Seleção, já detetado esta quinta-feira. Curiosamente, também Léo Dubois, colega de equipa do guarda-redes português no Lyon, testou positivo durante a concentração da seleção francesa e foi dispensado. Lopes, que foi titular nos dois jogos que Portugal disputou em setembro, ficou no banco na passada quarta-feira contra Espanha e vai agora ser substituído por Bruno Varela na convocatória.

O caso positivo do guarda-redes e a necessidade de uma nova ronda de testes adiou o treino desta sexta-feira para as 17h e empurrou também a viagem para Paris para este sábado — sendo que o planeamento inicial indicava que a Seleção seguia ainda esta tarde para França. Portugal joga este domingo na capital francesa contra a seleção campeã do mundo, naquela que é a terceira jornada da fase de grupos da Liga das Nações (19h45).

Anthony Lopes torna-se assim o segundo jogador a deixar a Cidade do Futebol depois de ter testado positivo. No início da semana, José Fonte, central do Lille, também deu positivo e acabou por ser substituído por Domingos Duarte, do Granada, que já tinha estado na convocatória anterior.