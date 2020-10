O ator e diretor brasileiro Cecil Thiré morreu esta sexta-feira, 9 de outubro, enquanto dormia na sua casa no Rio de Janeiro. Segundo O Globo, Thiré tinha 77 anos e sofria de Parkinson há muito tempo. A sua última aparição pública aconteceu em 2018 a propósito do funeral da mãe, que morreu de paragem cardíaca.

Cecil Aldary Portocarrero Thiré nasceu a 28 de maio de 1943 no Rio de Janeiro e era o filho único do casamento entre a atriz Tonia Carrero e o artista plástico Carlos Arthur Thiré.

Um dos seus primeiros trabalhos de realização foi com a curta-metragem “Os Mendigos”, que editou quando tinha apenas 19 anos. Thiré trabalhou muitos anos na Globo e participou em várias novelas como “O Espigão”, “Sol de Verão” e “Top Model”. Na lista de papéis com mais visibilidade aparece a personagem Mário Liberato, de “Roda de Fogo”, e Adalberto, em “A Próxima Vítima”.

Apesar do sucesso na televisão foi no teatro que começou a sua carreira de ator, ainda durante a década de 60. A sua estreia no grande ecrã, curiosamente, aconteceu quando tinha nove anos e participou no filme “Tico-tico no fubá”, que tinha a sua mãe como protagonista principal.