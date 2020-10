João Almeida voltou a ter mais um grande dia na Volta a Itália em bicicleta, não só por conservar a camisola rosa da liderança mas também por conseguir ganhar mais alguns segundos na frente, beneficiando da ligeira quebra de Pello Bilbao, corredor da Bahrain McLaren que desceu nesta sétima etapa à terceira posição.

Numa etapa mais curta do que na véspera a ligar Matera a Brindisi num total de 143 quilómetros, Arnaud Démare, da Groupama, voltou a ser mais forte na chegada ao sprint, alcançando a terceira vitória da edição naquela que foi também a terceira chegada capaz de potenciar as suas principais características. Peter Sagan (Bora–Hansgrohe), que procura ainda o seu primeiro triunfo em 2020, terminou em segundo, ao passo que Michael Matthews (Team Sunweb) não foi além do terceiro posto. Ben Swift, da Ineos, falhou as bonificações.

João Almeida, da Deceuninck-Quick Step, chegou integrado no pelotão, beneficiando ainda assim da perda de seis segundos por parte do espanhol Pello Bilbao, que desceu assim à terceira posição com 49 segundos de atraso, por troca com o holandês Wilco Kelderman, da Team Sunweb, a 48 segundos do corredor das Caldas da Rainha. Os principais candidatos à vitória final (já com Geraint Thomas fora da prova) mantiveram distâncias, com Vincenzo Nibali em quinto (1.01), Jakob Fuglsang em sétimo (1.19) e Steven Kruijwijk em oitavo (1.21).

Este sábado, a oitava etapa vai ligar Giovinazzo a Vieste na distância de 200 quilómetros com montanha pelo meio, antes da complicada chegada a Roccaraso no domingo que antecede o primeiro dia de descanso no Giro.