Mesmo os motores novos sofrem, por vezes, de avarias que, se detectadas cedo, poderiam ser reparadas com custos reduzidos. Mas como nem todos os condutores são mecânicos especializados, capazes de identificar os problemas de um motor só de o ouvir trabalhar, a Skoda resolveu conceber uma espécie de varinha mágica, que torna cada utilizador – desde que possua um smartphone – num verdadeiro Harrt Potter das oficinas.

Denominada Sound Analyser, a aplicação grava o som emitido pelo motor a funcionar, comparando de seguida com os padrões de som que tem em memória, com avarias específicas. Se qualquer anomalia for detectada, a aplicação identifica o problema e informa o utilizador, com a Skoda a garantir 90% de taxa de sucesso.

A app destina-se a servir tanto mecânicos como os donos dos veículos com potenciais avarias, contemplando para já cerca de uma dezena de avarias, incluindo o motor, mas também a direcção, compressor do ar condicionado e caixa de velocidades de dupla embraiagem (DSG).

A app Sound Analyser está já a ser testada por 245 concessionários em 14 países. Para a Skoda, o futuro passa por introduzir o software no sistema do próprio veículo, para que em contínuo vá analisando todos os ruídos que ouve e identifique tudo o que é avarias, folgas excessivas e potenciais situações que possam evoluir para problemas gravas e onerosos de reparar.