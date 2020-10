O prémio Nobel da Paz de 2020 foi atribuído esta sexta-feira de manhã ao Programa Alimentar Mundial, das Nações Unidas. O anúncio foi feito em Oslo, no Instituto do Nobel da Paz.

O prémio Nobel da Paz foi atribuído a esta agência das Nações Unidas “pelos seus esforços no combate à fome, pelo seu contributo para melhorar as condições pela paz em zonas atingidas por conflitos e por agir como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito”.

“A fome é uma das armas mais antigas de conflito no mundo”, disse Berit Reiss-Andersen, presidente do comité, em respostas aos jornalistas no local. “Quem tem controlo sobre a comida também controlo militar, tem controlo dos civis e também pode usar a insegurança alimentar como um método para expulsar populações dos seus territórios ao queimar-lhes as quintas e aos destruir-lhes infrastruturas.”

Veja aqui o vídeo do anúncio:

Num ano marcado pela pandemia da Covid-19, a Organização Mundial de Saúde (OMS) era a favorita das casas de aposta para receber a distinção. Não tão bem cotados, mas ainda assim dados como possíveis vencedores, surgiram também outros nomes, como a ativista contra as alterações climáticas Greta Thunberg ou o co-fundador da Microsoft e filantropo Bill Gates.

Num vídeo publicado na conta oficial do Nobel do Paz, o vice-presidente do comité, Henrik Syse, explicou que a pandemia teve alguns, mas ainda assim poucos, efeitos na maneira como aquele grupo de seis pessoas se preparou para decidir quem é o vencedor deste ano.

“Creio que a Covid-19 afetou quase toda a gente em todo o planeta,mas nós continuámos a fazer o nosso trabalho como de costume”, disse. “Felizmente somos só seis pessoas no comité. Podemos ir para outra sala, se for necessário, para termos mais distanciamento entre cada um, que foi o que fizemos nalgumas reuniões. Mas as nossas atividades têm acontecido como de costume.”

Today we will be announcing who has been awarded the 2020 Nobel Peace Prize.

Ahead of the announcement watch our exclusive Q&A with Henrik Syse, who helps to decide the Peace Prize.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/5YbsiY4gq0

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020