Espanha a vermelho total, Portugal entre o laranja e o vermelho claro (menos Lisboa, que está igual aos vizinhos ibéricos) — é esta a forma como o novo “mapa semáforo” da União Europeia para o controlo da pandemia pinta a situação atual na Península Ibérica.

É com base neste registo divulgado esta sexta-feira que os países da União Europeia decidirão sobre as restrições de viagens que vão ou não ser aplicadas nos próximos tempos. Os códigos de cores especificam quando um país ou região excede 4% de positivos em testes de PCR ou alcançam uma taxa de infeção superior a 150 casos por 100 mil habitantes — casos esses que serão marcados a vermelho. Desce-se para o laranja se a taxa de infeção acumulada em 14 dias for inferior a 50 por 100 mil habitantes.

Em atualização