Dois polícias da Segurança Pública do Comando Metropolitano de Lisboa salvaram dois idosos de um apartamento em chamas, no passado domingo, na freguesia de Santa Maria dos Olivais, em Lisboa, divulgou a Polícia de Segurança Pública (PSP) no Facebook.

Enquanto os bombeiros não chegavam, os dois idosos, com idades de 89 anos e 92 anos, foram socorridos por dois polícias, que os retiraram da casa em chamas ao colo. A PSP também conseguiu que todos os habitantes do prédio fossem rapidamente encaminhados para o exterior, apesar do fumo que se verificava.

Após os dois idosos terem sido colocados em segurança, os dois polícias voltaram ao apartamento em chamas para cortarem o gás, o que evitou uma possível explosão.

Os dois polícias foram depois socorridos pelos bombeiros, devido à inalação de fumo.