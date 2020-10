A Startup Portugal vai ajudar 100 empresas nacionais a participar na Web Summit sem custos. Através do programa Road2WebSummit — que é uma parceria entre as duas entidades –, as startups vão poder participar nos bootcamps de preparação para a maior conferência de empreendedorismo e tecnologia da Europa. As candidaturas estão abertas a partir desta sexta-feira.

O programa, que já vai na quinta edição, dedica-se a apoiar e preparar empresas a operar a partir de Portugal e visa ajudá-las a ter uma melhor performance durante o evento que, neste ano, decorrerá entre 2 a 4 de dezembro de forma exclusivamente online. Em 2019, foram apoiadas 75 startups.

“O Road2WebSummit permite-nos não só capacitar as nossas startups para melhor se apresentarem num contexto internacional, mas também prepará-las para o evento e contribuir para o crescimento do ecossistema através da sua prestação e da sua exposição ao mercado global”, diz João Mendes Borga, diretor executivo da Startup Portugal.

Já Paddy Cosgrave, presidente e fundador da Web Summit, diz que esta parceria permitiu ajudar perto de 500 empresas portuguesas. “É para nós uma satisfação poder alargar este ano o número de participantes para 100 empresas, uma ação que esperamos poder apoiar o empreendedorismo e o ecossistema de startups em Portugal, por esta altura de pandemia COVID-19”, afirmou.

O bootcamp decorrerá de forma totalmente digital. Através deste programa, o programa Road2WebSummit apoiou 492 empresas ao longo dos últimos quatro anos.