Ao terceiro dia, as modas no Parque Eduardo VII subiram de nível — tal como a temperatura, com um real feel ao nível de junho só que em outubro. Raquel Strada, Luís Borges e Bárbara Bandeira ajudaram à festa. São posers profissionais, auxiliados por stylists e das típicas figuras a quem tudo (ou quase tudo, vá) fica bem. Mas nem só de estrelas imediatamente reconhecíveis se fez o passeio no parque deste sábado. Demos de caras com Maria, a instagrammer do meio rural que tem dado nas vistas, com Branko, que apareceu para dois dedos de conversa e com Mário de Carvalho, que apesar de escolher roupa para gente famosa, guarda algumas das ideias para si mesmo. Veja as imagens na fotogaleria.