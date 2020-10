Não é, no entanto, um cenário estranho à polícia. A pergunta sobre quantas vezes a PSP da Esquadra da Musgueira já ali fez uma operação deste género é de difícil resposta. Ao Observador, que acompanhou a polícia na operação deste sábado, o comandante, o subcomissário Paulo Martins, explica que os elementos da PSP passam ali “em patrulhamento diariamente” e uma ação musculada como esta — que envolveu até oficiais de outras esquadras — já foi feita “várias vezes”. “É um local onde sabemos que temos de passar”, responde, adiantando é uma zona em que os habitantes não costumam respeitar as restrições no âmbito da pandemia de Covid-19. A freguesia de Santa Clara foi a única do concelho de Lisboa que fez parte da lista de 19 que ficaram em estado de calamidade, em junho — quando as restantes da Área Metropolitana de Lisboa estavam em estado de contingência e o resto do país em alerta.

O plano inicial, porém, era outro. Quando a PSP decidiu avançar com esta ação, o objetivo era fiscalizar um café naquele Largo — que é na verdade uma espécie de danceteria clandestina onde os moradores daquela zona se juntam para dançar e beber álcool, não só lá dentro, mas também no exterior, em aglomerados — proibido devido ao contexto de pandemia da Covid-19. Mas antes de os mais de 20 agentes avançarem para o terreno, foram enviados outros, à civil, que perceberam que o local estava fechado. Ainda assim, havia uma grande concentração de pessoas no Largo e junto ao parque infantil. “Vamos juntá-las todas e fiscalizá-las”, decidiu o comandante.