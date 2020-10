A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro lamentou a exclusão da ligação da Linha do Douro a Espanha das conclusões da Cimeira Ibérica, que decorre este sábado, e garantiu que continuará a lutar pela reativação da rede transfronteiriça.

A CIM disse, em comunicado, que tomou conhecimento de que a Cimeira Luso-Espanhola, que decorre na Guarda, “não pretende considerar nas conclusões a ligação da Linha do Douro a Espanha”.

“Diante desta posição, a CIMDouro não pode deixar de lamentar que, numa altura em que se discute a cooperação transfronteiriça e a recuperação económica de Portugal e Espanha, este projeto não seja, uma vez mais, considerado prioridade”, afirmou a CIM, que agrega 19 municípios.

Na estratégia definida pela CIMDouro para a década 2020/2030, a rede ferroviária foi “considerada estruturante para a região, tais são as oportunidades que a revitalização da mesma poderia acrescentar não só a Portugal, mas também a Espanha”.

“Em causa está o potencial económico da ferrovia, o desenvolvimento inter-regional e a operacionalização da rede ferroviária nacional e ibérica. De salientar que em paralelo ao rio Douro, a linha ferroviária é um dos principais meios privilegiados pelos turistas para chegarem até nós”, salientou a comunidade intermunicipal.

A CIM referiu ainda que a importância que reclama para a ligação transfronteiriça da linha do Douro “foi reconhecida, recentemente, pela Comissão Europeia, no âmbito de um estudo sobre as ligações ferroviárias transfronteiriças, onde ficou evidenciado o potencial turístico que beneficiaria não só o Douro Vinhateiro, mas toda a região Norte de Portugal e Espanha”.

Por outro lado, acrescentou, a “ligação a Espanha, dotaria a Linha do Douro de centralidade estratégica, permitindo a viagem Porto-Madrid, ida e volta, no mesmo dia”.

Por fim, a CIMDouro garantiu que continuará a reivindicar junto das entidades competentes a concretização da ligação transfronteiriça através da linha do Douro, considerando que “esta será determinante para o desenvolvimento consolidado de ambos os territórios”.

A Linha do Douro está atualmente ativa entre o Porto e Pocinho, mas cada vez se ouvem mais vozes que defendem a reativação da ligação até Espanha.

A 31.ª Cimeira Luso-espanhola é dedicada à cooperação transfronteiriça e à articulação de uma estratégia conjunta para a recuperação económica.