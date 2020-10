Oito países europeus bateram esta sexta-feira o recorde de novos casos em 24h, quatro deles pelo terceiro dia consecutivo.

França é o país europeu com mais casos de Covid-19 na Europa

Esta sexta-feira, França registou 20.330 novas infeções de Covid-19. E é já o terceiro dia que supera os 18.000 casos e é agora o país que tem mais infeções na Europa. O número de óbitos pelo novo coronavírus foi de 109, o mais alto da semana, segundo a Reuters.

Desde o início da pandemia, foram registados 691.977 casos de Covid-19 em França e morreram 32.630.

Paris e Marselha já fecharam os bares, sendo que na passada quinta-feira o ministro da saúde francês anunciou que Lyon — terceira maior cidade francesa — também terá de encerrar os bares.

A Rússia registou 12.126 casos — mais 470 do que o último recorde

A Rússia foi dos países da Europa que registou o maior número de casos, com 12.126 infeções registadas. De acordo com a agência de notícias Reuters, o último recorde de novos casos tinha sido registado há quase quatro meses — a 11 de maio.

Esta quinta-feira foi também o dia em que o país testou mais de meio milhão de pessoas, segundo dados do Rospotrebnadzor, o Serviço Federal de Vigilância em Defesa dos Direitos do Consumidor e Bem-estar Humano, citados pelo jornal The Moscow Times.

O mesmo jornal avança que as empresas de Moscovo vão ser forçadas a enviar 30% dos seus funcionários para teletrabalho até dia 28 de outubro, devido ao número de casos confirmados na cidade. As pessoas mais vulneráveis, com mais de 65 anos e doentes crónicos, também estão obrigados a trabalhar a partir de casa. As autoridades de Moscovo ponderam ainda encerrar discotecas e bares.

Desde o início da pandemia, o país registou 1.272.126 casos do novo coronavírus e 22.257 pessoas morreram devido a complicações da doença, 210 das quais nas últimas 24 horas.

Na Eslováquia, o exército vai intervir no combate à pandemia

A Eslováquia registou esta sexta-feira 1.184 infeções do novo coronavírus — um novo máximo desde o início da pandemia. Face ao aumento de casos, o governo eslovaco destacou cerca de 1.500 membros do exército para ajudar em centros de saúde e hospitais.

Estou a ficar preocupado se as medidas adotadas podem ser eficazes com um aumento tão acentuado do número de casos”, disse o primeiro-ministro, Igor Matovic, citado pela Reuters.

Dos mais de 1.500 militares destacados para ajudar as unidades de saúde e sensibilizar a população, 267 vão durante este fim de semana rastrear os contactos das pessoas infetadas.

Na Eslováquia, o uso de máscara em locais públicos fechados é obrigatório, o número de pessoas em estabelecimentos é limitado, os restaurantes e bares têm que fechar às 22h e há limitação de participantes em eventos públicos e desportivos.

O país com metade dos habitantes de Portugal regista, desde o início da pandemia, um total de 16.910 infeções e 57 mortes.

Na Polónia, o estado de emergência poderá ser novamente acionado

As autoridades polacas decretaram na passada quinta-feira que o uso de máscara é obrigatório em espaços públicos, após o forte aumento de casos de Covid-19. E Materuz Morawiecki, primeiro-ministro polaco, admitiu esta quinta-feira que o estado de emergência poderá ser em breve acionado, se o número de casos continuar a subir, de acordo com a Reuters.

A Polónia registou um novo recorde esta sexta-feira: mais 4.739 novas infeções de Covid-19. O país registou ainda 52 mortes pelo novo coronavírus.

Estes dados contrastam com o aparente controlo que a Polónia registou nos primeiros meses da pandemia. O país de quase 38 milhões de habitantes só registou mais de 1.000 casos em 24 horas a 25 de setembro. Em termos gerais, o país totaliza 116.338 casos do novo coronavírus e 2.919 óbitos de Covid-19.

Ucrânia, República Checa, Roménia e Bulgária bateram o recorde pelo terceiro dia consecutivo

Ucrânia

A Ucrânia é um dos países ultrapassou o número máximo diário de novos casos pelo terceiro dia consecutivo. O país, com quase 42 milhões de habitantes, registou esta sexta-feira 5.804 infeções por Covid-19, mais 407 do que o recorde de quinta-feira, e 89 mortes.

A Ucrânia soma assim 250.538 casos da Covid-19 e 4.779 mortes desde o início da pandemia.

De acordo com a Reuters, o aumento de novas infeções levou o governo ucraniano a estender as medidas de segurança no país até ao final deste mês.

República Checa

Depois de ter decretado o estado de emergência na passada segunda-feira, o país do centro da Europa também atingiu esta sexta-feira o maior número de infetados por Covid-19 em 24 horas. Com aproximadamente o mesmo número de habitantes que Portugal, a República Checa atingiu esta sexta-feira um novo um novo pico de infeções pelo coronavírus — foram registados 5.394 novos casos.

É já o segundo dia consecutivo que o país supera os 5.000 casos, de acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde checo. A República Checa registou ainda 13 óbitos resultantes da Covid-19.

O país totaliza 100.757 casos do novo coronavírus e 869 mortes, desde o início da pandemia, sendo, que entre março e agosto, o maior número de casos em 24 horas por Covid-19 tinha sido de 504, a 21 de agosto.

Roménia

Nesta sexta-feira, a Roménia voltou a superar a marca dos 3.000 casos. Foram, na totalidade, 3.186 novos casos de Covid-19 e foram registados mais 52 óbitos resultantes do novo coronavírus, segundo dados do ministério de saúde romeno.

O país regista um total 148.886 de casos de Covid-19 e 5.299 mortes do novo coronavírus.

É a capital Bucareste que mais preocupa as autoridades romenas, que decidiram, na passada terça-feira, encerrar restaurantes, cafés, teatros e cinemas. E também foi decretado, na passada quinta-feira, que a Roménia decidiu suspender voos oriundos de países de alto risco, avança a Reuters.

Bulgária

Mais um país junta-se à lista dos que têm registado um aumento de casos, batendo recordes há três dias consecutivos: a Bulgária. O país balcânico atingiu mais 516 novos casos de Covid-19, mais 79 em comparação com o dia anterior. As autoridades búlgaras dão conta também de mais 7 óbitos pelo novo coronavírus.

A Bulgária regista, desta forma, 23.279 casos de Covid-19 e totaliza 880 mortes, desde março de 2020.

Apesar do aumento do número de infetados pelo novo coronavírus, o ministro da saúde búlgaro, Kostadin Angelov, desdramatizou os dados, afirmando que o país estava a sair-se bem, comparativamente aos outros países da União Europeia, avança a Reuters. Descartou ainda impor novas medidas restritivas.

Durante os nove dias deste mês de outubro, o recorde mundial de casos do novo coronavírus já foi atingido duas vezes, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A primeira vez foi a 2 de outubro com 330.340 casos e a segunda nesta quinta-feira, quando foram contabilizados 338.779 infetados.

Esta sexta-feira atingiu-se o patamar dos 1.063.346 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China.