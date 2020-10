O piloto espanhol Dani Sordo (Hyundai i20) terminou esta sexta-feira o primeiro de três dias do Rali da Sardenha, sexta prova pontuável para o Campeonato do Mundo (WRC), na frente da classificação, com 17,4 segundos de vantagem.

Sordo venceu quatro das seis especiais do dia, deixando no segundo lugar o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), vencedor da especial de abertura.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) está na terceira posição, a 35,2 segundos do líder, tendo a apenas oito décimos de segundo o francês Sébastien Ogier (Toyota Yaris). O galês Elfyn Evans (Toyota Yaris), líder do campeonato, está na quinta posição, já a 51,9 segundos de Dani Sordo, que estava parado há seis meses.

“Estou satisfeito por ter regressado desta forma. Não será fácil manter as coisas tal como estão, mas temos de continuar ao ataque”, frisou o piloto espanhol, que beneficiou do facto de ter partido mais atrás do que os principais adversários.

Para sábado, estão previstos mais 101,69 quilómetros, divididos por seis especiais.