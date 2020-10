Em atualização

O primeiro dia de treinos livres não tinha corrido propriamente da melhor forma nem para Miguel Oliveira nem para a própria KTM: na sessão inicial, o português terminou com o 19.º tempo, à frente do companheiro de equipa na Tech3 Iker Lecuona e a 1.8 de Pol Espargaró, o melhor nas motos de fábrica que não foi também além do décimo posto; na segunda, o piloto de Almada subiu à 13.ª posição, foi melhor do que Brad Binder e reduzir a distância para o espanhol (oitavo) em cerca de meio segundo. As Yamahas e as Ducatis tinham os melhores registos, a Honda de Nakagami mostrava-se mas pouco se poderia retirar devido à chuva que caiu em Le Mans e que apenas permitiu algumas voltas com pista seca para os pilotos. Uma ideia que se confirmou este sábado.

“Foi um dia confuso, com pouco tempo de pista seca, mas cumprimos o que tínhamos planeado para a tarde, adaptámo-nos rapidamente à situação e conseguimos fazer algumas voltas com a pista seca. Espero que a qualificação seja feita com a pista seca e espero conseguir entrar diretamente na Q2”, assumiu Miguel Oliveira. Lançou e cumpriu: logo na sessão da manhã (sem chuva), o português fez uma volta canhão de 1.32,449, fazendo o segundo melhor registo apenas atrás do líder do Mundial, Fabio Quartararo (Yamaha, 1.32,319), e garantindo uma passagem automática para a Q2 entre os 12 melhores dos treinos livres. E a festa fez-se sentir junto da equipa, com muitos aplausos à mistura para o grande tempo que ultrapassou o dia confuso da véspera.

No entanto, nem tudo foram rosas em Le Mans: na quarta sessão de treinos livres, Miguel Oliveira começou por ter um problema técnico na moto que deixou um rasto de óleo na pista e obrigou à interrupção desse período e teve depois uma queda na curva 6 que o obrigou a voltar para as boxes. Apesar dessas incidências, o português estava pela sexta ocasião em nove provas de 2020 no Q2, tendo como melhor registo a quinta posição em que saiu para o Grande Prémio da Andaluzia, a que se seguiu o oitavo posto na Estíria (nos restantes, foi 11.º na Áustria e 12.º em São Marino e na Catalunha), mas as questões registadas antes tiveram o seu peso e, entre uma troca de palavras mais acesa com Pecco Bagnaia, o piloto da Tech3 não foi além da 12.ª posição na qualificação.

Fabio Quartararo conseguiu a terceira pole position (conseguira nas duas provas iniciais, que viria depois a ganhar) na temporada na última volta, seguido pelas Ducatis de Jack Miller e Danilo Petrucci que completam a primeira linha da grelha. Pol Espargaró, o outro piloto da KTM que acedeu à Q2, vai sair da terceira linha com o oitavo melhor tempo, entre Pecco Bagnaia e Johann Zarco, também pilotos da Ducati.

De recordar que o Mundial de MotoGP tem agora três provas em semanas consecutivas, a começar por esta corrida em Le Mans a que se seguem duas em Aragão, onde Miguel Oliveira coloca grandes expetativas para se aproximar dos lugares cimeiros da classificação geral. “Queremos dar a volta ao resultado de Barcelona [desistência por queda] e marcar pontos, que é o mais importante. O objetivo é terminar todas as provas e se possível dentro dos cinco primeiros lugares. Em França, por ser a corrida caseira para a Tech3, sinto-me ainda mais motivado para conseguir um bom resultado. Estou muito satisfeito por poder voltar a trabalhar”, salientara.