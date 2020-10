O governador do Uíje e antigo governador de Luanda, dirigente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), Luther Rescova, morreu esta sexta-feira aos 40 anos de idade, vítima de doença.

A notícia, veiculada na página oficial da Presidência da República de Angola no Facebook, dá conta do falecimento no início desta noite de Sérgio Luther Rescova “por doença”, alegadamente Covid-19, segundo a imprensa angolana.

“Foi com a mais profunda consternação que acabo de tomar conhecimento. Apresento à família do malogrado os meus mais sentidos pêsames, em meu nome, no da minha família e de todo o Executivo”, escreveu o presidente angolano, João Lourenço na página.

Num comunicado lido esta noite no telejornal da TPA, televisão pública de Angola, o Bureau Político (BP) do Comité Central do MPLA exprimiu também o seu “profundo sentimento de consternação” ao tomar conhecimento da morte do governador.

“O percurso político partidário e o sentido de Estado de Rescova é um motivo de orgulho para os angolanos e um exemplo vivo para todos os jovens que amam Angola e servem a mãe pátria com empenho e sentido de missão”, salientou o BP do MPLA, endereçando à família enlutada os sentimentos de pesar

Luther Rescova “desempenhou com brio e dedicação as mais honrosas funções no MPLA e no estado angolano” com destaque para os cargos no BP e no Comité Central, primeiro secretario nacional da JMPLA (organização juvenil do MPLA), de 2009 a 2019 e deputado a assembleia nacional pelo MPLA, partido do poder em Angola.

O dirigente partidário nasceu a 16 de maio de 1980 na Damba (província do Uíje), ingressou no MPLA em 1998 e até a altura da sua morte exercia o cargo de governador do Uíje, desde maio deste ano, depois de governar Luanda entre janeiro de 2019 e maio de 2020. A imprensa angolana indica que o motivo da morte foi a Covid-19. Rescova terá sido transferido de emergência da província do Uíje para Luanda e estava internado na Clínica Girassol, segundo o Novo Jornal. Angola registou, nas últimas 24 horas, 73 novos casos positivos de Covid-19 e quatro mortes, atingindo o cumulativo de 6.031 infeções e 212 óbitos, informou o Ministério da Saúde.