Morreu Vasiliy Kulkov, ex-futebolista que nos anos 90 jogou no Benfica e no FC Porto. Há mais de um ano que o russo, que morreu com 54 anos, lutava contra um cancro no esófago.

Kulkov chegou ao futebol português – ao Benfica – em 1991, com Yuran, outro russo. Partilhou o campo, também, com o russo Aleksandr Mostovoi. Em 1994, porém, mudou-se para o FC Porto onde apenas acabou por jogar uma temporada antes de regressar à Rússia e ao Spartak Moscovo. Em 1999 ainda voltaria a Portugal, para jogar no Alverca.