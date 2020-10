A presidente da Junta de Freguesia de Arroios, em Lisboa, defendeu esta sexta-feira que a ciclovia da Avenida Almirante Reis deve ser melhorada, adiantando que estão a decorrer negociações com a câmara municipal.

Margarida Martins (PS) considerou que a solução para melhorar os problemas existentes pode passar por criar duas ciclovias unidirecionais (uma em cada sentido), “permitindo a existência de uma ciclovia segregada” e que promova mais segurança.

A autarca falava na Comissão Permanente de Mobilidade da Assembleia Municipal de Lisboa, no âmbito de uma discussão de três petições, uma delas que solicita uma melhor ciclovia para aquela artéria da freguesia e subscrita por 1.148 cidadãos.

A presidente da Junta de Arroios adiantou que tem reunido com a Câmara Municipal de Lisboa — presidida por Fernando Medina (PS) — e que está a ser estudada a “viabilidade da criação de uma ciclovia unidirecional”, concedendo mais espaço “para a mobilidade dos automóveis” em cada uma das faixas de rodagem.

Margarida Martins sublinhou, porém, que a junta “não pode acompanhar o pedido de suspensão imediata da ciclovia”, como pede a petição, “porque defende a existência da ciclovia”.

Desde que a ciclovia exista de forma segregada, garante melhor utilização de todas as pessoas”, argumentou.

“Nós não podemos apoiar que se ande para trás, que se retire o corredor ciclável”, reforçou a autarca.

Momentos antes, foi também ouvido o primeiro peticionário, Luís Castro, coordenador do coletivo Vizinhos de Arroios, que afirmou já ter reunido com o executivo municipal “mais do que uma vez” com vista a encontrar uma solução “mais consensual” para a Avenida Almirante Reis.

O morador disse, contudo, que “até ao momento as propostas do vereador Miguel Gaspar [pelouro da Mobilidade] foram num sentido ainda muito mais negativo do que aquela que lá está”.

Os peticionários argumentam que a ciclovia pop up, criada na Almirante Reis e que faz parte de um projeto que engloba grande parte da cidade de Lisboa, não cumpre os critérios de segurança exigíveis e prejudica comerciantes e moradores.

A ciclovia da Avenida Almirante Reis, contemplada no plano da Zona de Emissões Reduzidas da Câmara de Lisboa, estava prevista no sentido norte/sul, tendo agora passado para o sentido oposto no projeto de ciclovias pop up da autarquia.