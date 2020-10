Está aprovada a proposta de Orçamento do Estado para 2021, por parte do Conselho de Ministros que se reuniu este domingo em videoconferência.

“O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via eletrónica, a Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 e a Proposta de Lei das Grandes Opções, as quais haviam sido aprovadas na generalidade no Conselho de Ministros de 8 de outubro.”, pode ler-se em comunicado oficial divulgado este domingo.