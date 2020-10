O senador Ted Cruz receia que as próximas eleições nos EUA podem trazer um “banho de sangue” para o seu partido, o partido republicano. Cruz, que perdeu para Trump, em 2016, a corrida para a nomeação republicana nas eleições desse ano, diz que tudo vai depender de como as pessoas se sentirem na altura das eleições. “Se as pessoas estiverem a sentir-se bem, otimistas, então podemos ter uma eleição fantástica”, caso contrário “poderá ser um banho de sangue” comparável ao que se seguiu ao escândalo de Watergate, envolvendo o ex-presidente Richard Nixon.

Os comentários de Ted Cruz, à televisão CNBC, surgiram numa altura em que uma nova sondagem da ABC-The Washington Post indicou que, a cerca de três semanas das eleições, o candidato democrata Joe Biden mantém a liderança de dois dígitos sobre Donald Trump e o partido republicano (54% contra 42%, ou seja, 12 pontos percentuais). Esta é, porém, uma sondagem a nível nacional, o que não tem toda a relevância para encontrar um vencedor já que os EUA têm um sistema de colégio eleitoral, em que a vitória depende do número de votos em cada um dos diferentes estados e onde uns estados têm mais peso do que os outros.

À CNBC, Ted Cruz disse-se “preocupado”. Na sua opinião, esta é uma eleição “volátil, muito volátil”. “Se as pessoas estiverem a sentir-se bem, otimistas, então podemos ter uma eleição fantástica – o Presidente pode ser reeleito com uma boa margem e os republicanos podem vencer as duas câmaras do Congresso (a Câmara dos Representantes e o Senado), penso que isso é uma possibilidade real”, garante Ted Cruz.

Porém, acautela: “Penso que se no dia da eleição as pessoas estiverem zangadas, sem esperança e deprimidas, que é como Nancy Pelosi e Chuck Schumer [figuras de destaque do partido democrata] querem que as pessoas se sintam, aí penso que esta pode ser uma eleição horrível”. Nesse pior cenário, os republicanos “podem perder a Casa Branca e ambas as câmaras do Congresso, poderá ser um banho de sangue de proporções comparáveis ao Watergate”, afirmou, numa alusão às fortes perdas eleitorais sofridas pelo então-presidente Gerald Ford, em 1976, após a demissão de Richard Nixon – em que Jimmy Carter foi eleito pelo partido democrata.

[Veja o vídeo de Ted Cruz, a falar com a CNBC]