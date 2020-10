O tenista português João Sousa caiu para a 80.ª posição do ‘ranking’ mundial de ténis, a sua pior posição em mais de dois anos e meio, com Novak Djokovic a manter-se no topo.

Desde 19 de março de 2018 que o vimaranense não estava na 80.ª posição da hierarquia mundial, com Pedro Sousa a subir para 111.º, João Domingues a descer para 169.º e Frederico Silva a descer para o 198.º lugar.

No topo, Djokovic mantém-se na liderança, apesar de ter perdido a final de Roland Garros para o espanhol Rafael Nadal, que é segundo, à frente do austríaco Dominic Thiem e do suíço Roger Federer.

O grego Stefanos Tsitsipas, semifinalista em Paris, voltou a reentrar no ‘top-5’, enquanto o argentino Diego Schwartzmann, que também esteve à beira da final em Roland Garros, subiu ao oitavo lugar, entrando pela primeira vez nos 10 primeiros do ‘ranking’ ATP.