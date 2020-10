Em atualização

A filiação dos jogadores aos clubes da cidade era maior do que nos tempos que correm e até por aí Ângelo Martins era um atleta diferente na década de 50: quando lhe diziam que teria de ir jogar para o FC Porto, assumia ser do Benfica, apesar de ter jogado no Académico e de ter uma simpatia pelo Salgueiros. Com 20 anos, quando estava a prestar serviço militar, foi descoberto por um olheiro dos encarnados e rumou mesmo ao clube lisboeta. Foi aí que fez toda a sua carreira, que terminou em 1965 após quase década e meia a servir o clube. Defesa e internacional, foi bicampeão europeu e conquistou um total de 14 títulos. Morreu este domingo, aos 90 anos.

Entre 1952 e 1965, Ângelo, que alinhou sempre com a camisola 3, conquistou sete Campeonatos (1955, 1957, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1965), cinco Taças de Portugal (1953, 1955, 1957, 1962 e 1964) e duas Taças dos Campeões Europeus, os únicos troféus internacionais ganhos na história dos encarnados, em 1961 e 1962. Estava também no plantel que conseguiu a Taça de Portugal de 1959, não chegando a jogar na competição. O defesa realizou um total de 285 jogos oficiais pelo Benfica, ficando depois ligado ao clube como técnico das camadas jovens.