Materializando o seu compromisso com a electrificação da indústria automóvel, a Seat anunciou a construção do Test Center Energy (TEC), um centro com capacidade de testar baterias até 1,3 megawatts em simultâneo. O objectivo é desenvolver soluções para a electromobilidade.

O novo centro de Investigação e Desenvolvimento, que implicou um investimento superior a 7 milhões de euros, irá estar localizado dentro dos terrenos da fábrica da Seat em Martorell, nos arredores de Barcelona. Pelo TCE vão passar todos os tipos de baterias, daquelas com maior capacidade e capazes de recarregar com maior potência, para realizar a operação mais rapidamente, aos acumuladores mais pequenos e com menor capacidade destinados aos híbridos plug-in.

As futuras instalações do TCE, com uma área de 1500 m2, deverão ser inauguradas em Abril de 2021. As células de iões de lítio estarão no centro das atenções dos técnicos ao serviço deste primeiro laboratório de baterias, que as podem submeter a todos os tipos de esforços, desde cargas com grande potência a descargas através de motores mais possantes do que o normal.

Como se isto não bastasse, o TCE está ainda equipado com câmaras climáticas, cuja finalidade é reproduzir os testes de que falámos atrás, mas sob distintas temperaturas. Isto permite não só determinar o efeito das baixas temperaturas na capacidade de carga, como garantir que se continua dentro dos limites de segurança quando se puxa em demasia pela bateria sob temperaturas escaldantes.

Para o vice-presidente da Seat, responsável pela Investigação e Desenvolvimento, Werner Tietz, “o novo TCE irá permitir à empresa avançar na electrificação, permitindo desenvolver os sistemas de energia de futuros veículos, entre eléctricos e híbridos plug-in, contribuindo assim para uma electromobilidade mais sustentável”. Além dos testes para baterias e sistemas eléctricos, o TCE vai incluir uma área para testes e desenvolvimento de novas funções e posterior integração em veículos, como os sistemas de visão artificial a incorporar na instrumentação.