Os estudantes, crianças e jovens que têm cartão Lisboa Viva válido já podem aderir ou renovar os passes 4_18 ou sub23 online, enviando documentação e preenchendo um formulário até 30 de outubro, anunciou esta segunda-feira o Metropolitano de Lisboa.

“O Metropolitano de Lisboa, tendo como objetivo contribuir para minimizar o risco de contágio da Covid-19, disponibiliza aos seus clientes uma funcionalidade online que permite a adesão e a renovação dos perfis 4_18 ou Sub23 no cartão Lisboa Viva”, adianta a empresa em comunicado.

Na nota, a empresa adianta que com esta digitalização de sistema, o Metropolitano de Lisboa “pretende melhorar o atendimento aos jovens estudantes e libertar os espaços clientes da afluência presencial”.

Este processo decorre no ‘site’ da empresa https://www.metrolisboa.pt/4_18-sub23-online/ até dia 30 de outubro de 2020.

Os clientes terão de preencher um formulário online e submetê-lo no sistema, anexando a documentação necessária para a referida subscrição.

No formulário, explica o Metro, deve ser indicado o nome, o número do cartão Lisboa Viva válido, fotografia do cartão Lisboa Viva válido e declaração de matrícula (cópia digitalizada da declaração de matrícula, atestando que o aluno está matriculado no corrente ano letivo).

“É obrigatório que a matrícula tenha assinatura digitalizada ou digital do estabelecimento de ensino”, é sublinhado.

No que diz respeito aos alunos abrangidos pela Ação Social Direta no Ensino Superior, a declaração de matrícula deverá referir que é beneficiário de Ação Social Direta.

“Após a transação concluída, o carregamento do passe poderá ser efetuado em qualquer posto de venda ou nas máquinas de venda automática de títulos, existentes em todas as estações”, refere ainda o metro.

De acordo com a informação disponível no site do Metro de Lisboa, o passe 4_18 destina-se aos estudantes do ensino não superior, dos 4 aos 18 anos, inclusive, que não beneficiem de transporte escolar.

O passe sub23 destina-se aos estudantes do ensino superior até aos 23 anos, inclusive, e aos estudantes de ensino superior inscritos nos cursos de Medicina e Arquitetura, até aos 24 anos de idade.