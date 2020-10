As Câmaras Municipais vão assumir o pagamento dos custos de administração de aproximadamente 150 mil vacinas da gripe nas farmácias comunitárias. É a primeira vez que as autarquias se envolvem no financiamento da vacina da gripe, que tem como propósito ajudar o Serviço Nacional de Saúde (SNS), avança o JN. Mas não há garantias de que todos os municípios acedam a este serviço.

As autarquias pagarão 2,5 euros pela vacina. Até ao momento, quatro Câmaras Municipais associaram-se à campanha: Guimarães, Loures, Oeiras e Porto, sendo que mais 13 autarquias estão a ultimar os protocolos, de acordo com informações prestadas ao JN pela Associação Nacional de Farmárcias (ANF).

A segunda fase da vacinação da gripe para os grupos de risco começa dia 19, mas será difícil que todos os concelhos consigam assinar os protocolos a tempo. Assim, enquanto numas autarquias será possível eleger onde tomar a vacina — se na farmárcia, se no centro de saúde –, noutras não haverá essa opção. Duarte Santos, diretor da ANF, corrobora o cenário, dizendo ao JN que a distribuição das vacinas ocorrerá “de acordo com a disponibilidade do serviço contratatualizada pelos serviços”.

O custo de 2,5 euros que cada Câmara Municipal vai pagar por vacina não será suficiente para todos os custos que as farmácias terão de despender para a sua administração. Ainda assim, a ANF reconhece ao JN que é um “contributo responsável da rede de farmácias para vencer a Covid-19”.