Ao longo das 24 horas de este domingo, 11 de outubro, as autoridades de saúde identificaram mais 1.249 infeções com SARS-CoV-2 em Portugal. No mesmo período morreram 14 pessoas com Covid-19 no país. Estes são dois dados do mais recente boletim relativo à evolução da pandemia em Portugal, divulgado esta segunda-feira.

O boletim da DGS permite ainda tirar três conclusões. Uma é que este domingo foi o quinto dia consecutivo com mais de mil casos identificados em Portugal. Outra é que este foi o domingo com mais casos desde que a taxa de contágios acelerou no país, levando alguns especialistas a considerarem o atual período como uma segunda vaga. A terceira é que este domingo foi igualado o registo máximo de mortes em 24h no país em mais de quatro meses: com 14 óbitos, voltou a ser atingido o valor mais alto desde 1 de junho, que se tinha verificado igualmente a 5 de outubro.

Face ao mesmo dia da semana anterior, 5 de outubro, há também um aumento de casos superior a cinco centenas. Mais especificamente: por comparação com o anterior domingo — dia em que o registo de novos casos tende a ser mais diminuto —, houve mais 515 infeções confirmadas em 24 horas.

O número de pessoas dadas como estando atualmente infetadas — os chamados “casos ativos” — é agora 32 321. Há mais 924 atualmente infetados no país face ao que se verificava 24 horas antes.

Já o número de casos confirmados desde que a pandemia chegou a Portugal supera já 87 mil: são ao todo 87.913 as pessoas que já tiveram diagnóstico positivo à infeção com SARS-CoV-2.

Mais 34 pessoas nos hospitais em 24 horas — e mais 176 face há uma semana

O número de pessoas hospitalizadas em Portugal com Covid-19 teve um aumento significativo ao longo das 24 horas de domingo.

Entre novas entradas e saídas dos hospitais, à meia-noite de esta segunda-feira estavam internadas mais 34 pessoas do que 24 horas antes. Estão agora hospitalizados 877 doentes em Portugal. Face ao mesmo dia da semana anterior, há mais 176 pessoas internadas em unidades de saúde nacionais.

Também o número de internados em unidades de cuidados intensivos, alocadas a doentes com estado de saúde mais grave, teve um aumento. À meia-noite, estavam já 128 pessoas nestas unidades, mais quatro do que à mesma hora do dia anterior.

Houve ainda 311 doentes dados como clinicamente recuperados nas últimas 24 horas.

Região Norte é a que mais aumenta. Centro com mais 87 casos, Madeira com mais 10

A região Norte foi aquela em que foram identificados pelas autoridades mais casos confirmados de infeção nas últimas 24 horas. Ao longo deste domingo, foram identificados mais 602 infetados na zona Norte.

Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 505 infetados, a região Centro com mais 87 infeções confirmadas, a região Sul com mais 27 infetados e o Alentejo com mais 15 infeções detetadas.

Na Madeira foram reportadas mais dez infeções nas últimas 24h e nos Açores mais três.

Das 14 vítimas, 9 tinham 80 anos ou mais e 5 tinham entre 70 e 79

Das 14 pessoas que morreram este domingo em Portugal infetadas com o novo coronavírus, oito eram da região Norte e seis da região de Lisboa e Vale do Tejo.

Nove das vítimas mortais (três homens e seis mulheres) tinham 80 anos ou mais e cinco (quatro homens e uma mulher) tinham entre 70 e 79 anos. Não há assim registo de vítimas com idade inferior a 70 anos.

Contágios aceleraram nos jovens: 1 em cada 5 novos infetados tem 20 a 29 anos

Dos 1.249 novos infetados, 170 — o equivalente a 13% da totalidade das novas infeções — estão nas duas faixas etárias com taxa de mortalidade mais elevada: 70 a 79 anos e 80 anos ou mais.

Se somado a este número os infetados com 60 a 69 anos é possível dizer que dos 1.249 novos infetados, 270 — 22% — têm 60 anos ou mais.

A faixa etária em que os contágios mais aceleraram ao longo deste domingo, em Portugal, foi a de 20 a 29 anos. Da totalidade dos 1.249 novos infetados, 276 — 22%, perto de um em cada cinco — situam-se nesta faixa etária. Tal significa que este domingo foram identificados mais infetados com 20 a 29 anos do que com 60 anos ou mais.

Também é possível dizer que 36% dos novos infetados em Portugal, ou seja 36 em cada cem novos infetados — aproximadamente um em cada três — tem menos de 30 anos.

O aumento de casos por faixas etárias ao longo das 24 horas deste domingo foi o seguinte: