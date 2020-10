Depois de um 13 de Maio inédito sem a presença física de peregrinos, a segunda maior peregrinação do ano no Santuário de Fátima testa um novo modelo de prevenção da pandemia da Covid-19, com uma lotação limitada a 6 mil pessoas e círculos no chão para garantir o distanciamento físico e evitar aglomerados.

A peregrinação de 12 e 13 de Outubro, cujas celebrações são presididas pelo bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, começaram na noite desta segunda-feira e prolongam-se até à manhã de terça-feira, com a procissão das velas e a procissão do adeus.

A pandemia da Covid-19 obrigou o Santuário de Fátima a fechar o recinto de oração durante vários meses e a regressar lentamente à normalidade. Porém, a enchente inesperada que se verificou na peregrinação de 13 de setembro levou a instituição a implementar medidas mais apertadas de controlo da lotação na peregrinação de outubro.

Ao início da noite desta segunda-feira, no arranque das celebrações, o Santuário de Fátima tinha indicação da presença de 4.500 peregrinos no interior do recinto — e as entradas continuavam abertas.

