O Governo Regional da Madeira assinou esta segunda-feira os primeiros contratos-programa com os pescadores, armadores e apanhadores, concedendo-lhes um apoio financeiro extraordinário na ordem dos 1,25 milhões de euros pela atividade desenvolvida em plena pandemia da Covid-19.

Demos hoje [segunda-feira] mais um passo, no sentido de o Governo Regional cumprir com o compromisso que assumiu com os pescadores, armadores e apanhadores”, disse o secretário do Mar e das Pescas do executivo madeirense, Teófilo Cunha (CDS-PP).