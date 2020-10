Tanto no romance como na série, é Henry que conduz os sentimentos com que acompanhamos a narrativa. A sua perspetiva diz ao espectador quando ter medo da violência, quando se deve rir. A visão bipolar da sua condição de escravo/homem-livre, dependendo do espectador, fala nas entrelinhas destes Estados Unidos bipolares, em que no meio de ações e determinações tão fortes, apoiadas em princípios fundadores e convenções de a favor ou contra, se esquece de que existe um cinzento.

“Good Lord Bird” não é esse cinzento, mas tem argumentos para que se procure essa cor no meio daquele preto e branco. Porque a violência parece tão necessária como exagerada. Tanto McBride como esta adaptação jogam com isso. Henry/Little Onion faz o resto. A sua narração conta a história de um homem, primeiramente, e depois das suas ideias e de como elas moviam as pessoas.

Henry/Little Onion não perde oportunidades para desfazer a figura de John Brown. Seja pelos seus discursos longos, intermináveis e sem sentido ou pelos homens que se juntam ao seu exército, sem qualquer fio condutor, a maioria fracos de corpo e de espírito (e que fogem com o rabo à seringa, assim que veem a dita seringa à distância). A vida e a história de John Brown não têm humor, mas as palavras do narrador constroem isso e criam um laço entre o leitor/espectador com a figura de John Brown.

As ideias deste abolicionista moviam pessoas. Por vezes a bem, por vezes à força. Os seus atos violentos foram um mal necessário e hoje olha-se para eles sabendo como aconteceu a história. São esses mesmos atos que, quando expostos através dos olhos de Henry/Little Onion e da sua existência dupla, quando ele fala de um homem que arrastou outros homens com uma ideia, podem deixar o espectador a pensar no ontem de “Good Lord Bird” como o hoje. Passado e ficção juntam-se para o presente, numa das grandes séries da reta final de 2020. Não, do ano.