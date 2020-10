O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, está infetado com Covid-19, apurou o Observador. É o primeiro caso no Governo deste que a pandemia começou em março deste ano. O Governo .

A notícia do caso começou por ser avançada esta noite pela rádio Renascença e entretanto o nome ministro em causa foi confirmado pelo Observador. Alguns membros do Executivo que estavam em Lisboa já foram testados este domingo — e todos deram negativo — depois de ter sido conhecido o caso positivo entre o elenco governamental. E os restantes serão testados nas próximas horas.

O gabinete do primeiro-ministro divulgou entretanto que “ontem [domingo] ao fim da tarde, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi informado que testou positivo à COVID 19. Não tem sintomas e encontra-se em confinamento domiciliário. Em consequência, todos os membros do Governo que participaram na reunião do Conselho de Ministros da passada quinta-feira estão a ser testados, mesmo os que não tiveram um contacto próximo com o MCTES”. Adianta-se também que “os resultados dos testes serão conhecidos até ao início da manhã e posteriormente divulgados”.

A comissária Europeia da Inovação, Mariya Gabriel, que anunciou este sábado que está infetada com Covid-19 e, terá tido uma reunião com o ministro português, segundo avança o Jornal de Notícias.

After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is positive. I have been in self-isolation since Monday and continue staying at home, following the established regulations. Keep yourself healthy and stay safe! — Mariya Gabriel (@GabrielMariya) October 10, 2020

Todos os ministros estiveram reunidos com o primeiro-ministro na última quinta-feira em Conselho de Ministros, a propósito da aprovação do Orçamento do Estado para 2021. Além do Governo, o caso também afeta a Presidência da República já que o ministro Manuel Heitor esteve com o Presidente da República há uma semana num encontro com vários cientistas no Antigo Picadeiro Real, Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

O Presidente da República foi testado dias 4, 6 e 7, já depois de ter estado com o ministro da Ciência, soube o Observador. Recorde-se que no fim de semana passado também foi conhecido um caso positivo entre os conselheiros de Estado — o caso de Lobo Xavier, que acabou por ficar cingido ao antigo dirigente do CDS. Marcelo vai ser testado este segunda-feira, numa ação que já estava prevista por causa da deslocação que tem prevista a Bruges.