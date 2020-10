As máscaras são o acessório do momento e o universo da maquilhagem, à semelhança de muitos outros, tem de se adaptar. Dúvidas houvesse, a equipa de maquilhagem da ModaLisboa, coordenada por Antónia Rosa, provou que é apostando nos olhos que se dá a volta à pandemia. Por outro lado, foi com o otimismo da cor que maquilhadores e designers têm respondido às circunstâncias. Ao mesmo tempo, a pele quer-se limpa, apenas com as correções necessárias.

Esta e outras dicas chegam diretamente dos bastidores da ModaLisboa, onde a equipa trabalhou com produtos exclusivos da Perfumes & Companhia. No final de mais uma edição, eis as seis tendências que ressaltam. São uma antecipação do próximo verão, mas podem começar a sair à rua já hoje.

Eyeliner

Ricardo Preto

Avisámos que os olhos iam ser os protagonistas. Diretamente do desfile de Ricardo Preto, este está longe de ser o risco mais complicado de fazer em casa. “Partimos da ideia de um eyeliner preto clássico que se reinventa com dois ou mais flicks, quase como se tivesse sido feito com uma pena”, anota Antónia Rosa. A recomendação? Um eyeliner líquido de ponta fina para ser mais fácil controlar os vários riscos.

Smokey eyes

Duarte

A solução encontrada para o desfile da Estufa Fria junta duas das tendências do momento — ao mesmo tempo que a maquilhagem se centra nos olhos, o uso da cor é quase mandatório. “Fizemos um smokey eye muito funky a cobrir toda a pálpebra, em tons de castanho e acobreados, e num formato meio felino. Iluminámos o canto interior com um apontamento dourado”, explica. A recomendação? A Ultimate Shadow Palette Warm Neutrals da NYX — tem 16 tons com acabamentos que variam entre o mate, o acetinado e o metálico.

Lábios vermelhos mate

Nuno Baltazar

Foi uma das poucas exceções à regra. Para completar o drama que o desfile de Nuno Baltazar exigiu e, ao mesmo tempo, manter um visual clássico, o batom vermelho foi uma escolha natural. “Este ano, porque as modelos têm que estar de máscara até entrar no desfile, tivemos duas opções: ou hidratamos os lábios com um gloss ou usámos batons mate. Não havia outra opção”, comenta a maquilhadora. A recomendação? Um batom de acabamento mate e, para garantir que dura, aplique um pó translúcido por cima, de forma a selar ainda mais a cor.

Olhos coloridos

Awaytomars

De volta aos olhos, a apresentação de Awaytomars levou o conceito de color block para a maquilhagem. “Os olhos foram delineados em cores primárias e néon, cobrindo toda a pálpebra e destacando o desenho e formato do olho”, acrescenta. A recomendação? Aplicar spray fixador no pincel antes de aplicar a sombra para um efeito mais intenso e um acabamento quase molhado. Desta forma, também consegue controlar melhor o pigmento e traçar a forma do olho como deseja.

Risco azul

Buzina

Voltando a combinar olhos e cores fortes, para o desfile da marca Buzina, o primeiro desta 55ª edição da ModaLisboa, a equipa de Antónia Rosa estreou uma fórmula que viria a ser recorrente. “O eyeliner nem sempre precisa de ser perfeito ou de seguir um formato preciso. Traçámos um risco em sombra num tom de azul índigo. Foi o destaque perfeito”. A recomendação? Qualquer sombra cremosa em stick. Não tenha medo de errar, este risco pode ser ter o aspeto de uma pincelada. Para garantir que não perde cor ou intensidade ao longo do dia, aplique um primer na pálpebra.

Pele iluminada

Kolovrat

Numa altura em que não ter de usar máscara ao longo do dia é praticamente impossível, a pele é mantida com uma aspeto natural. “Trabalhámos com texturas cremosas para manter o ar natural da pele e revelar o brilho interior. Destacámos as principais feições do rosto, como o côncavo dos olhos e o osso da maçã do rosto, para um look final ultra glowy e saudável”. A recomendação? A paleta Black Up. Os quatro tons diferentes de blush permitem variar a intensidade das cores e acabamentos, proporcionando brilho máximo ao tom de cada pele. É fácil de misturar e os efeitos podem ir de uma aparência natural a uma aparência mais sofisticada.