Com o avançar da idade, a nossa pele sofre alterações estruturais e funcionais que afetam a sua constituição e que se refletem na nossa aparência. É normal que aos 40 anos as mulheres não tenham a mesma firmeza e elasticidade que tinham aos 30. As rugas e a flacidez são os sinais mais comuns, resultado da inevitável diminuição da produção de proteínas essenciais à estrutura da pele, como o colagénio, a elastina e o ácido hialurónico, que também deixam de produzir à medida que envelhecem. A idade é um fator relevante na redução destes elementos essenciais à firmeza da pele, mas o estilo de vida também pode acelerar estas transformações. Cabe às mulheres, por essa razão, assegurar os cuidados essenciais que estão ao nosso dispor com a ajuda dos cosméticos certos para manterem a pele bonita e jovem por mais tempo.

Cinco cuidados que evitam o envelhecimento prematuro da pele ↓ Mostrar ↑ Esconder Proteja a sua pele do sol todos os dias. Evite a exposição direta ao sol, procure sempre que possível a sombra, use um chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UV e não se esqueça de aplicar um protetor solar de amplo espectro, com um FPS 30 (ou superior) e resistente à água, nas áreas do corpo que não estão cobertas pela roupa.

Limpe a pele suavemente. Esfregar a pele pode criar irritação e acelera o seu envelhecimento. Uma lavagem suave ajuda a remover a maquilhagem mas também os agentes agressivos provenientes da poluição, e outras substâncias que possam irritar a pele.

Lave o rosto duas vezes por dia e sempre que transpirar muito. A transpiração também irrita a pele. Escolha uma fórmula suave com um pH neutro que respeite a pele.

Não descure a aplicação diária de um hidratante facial e escolha uma fórmula que contenha compostos anti-aging como o Creme Caxemira Redensificador, da linha Resveratrol-Lift. Os hidratantes retêm água na nossa pele, conferindo-lhe uma aparência mais jovem.

Não use produtos que provoquem a sensação de ardor ou queimadura na pele. Estes são sintomas comuns quando a pele está irritada, que aceleram o envelhecimento.

A fórmula anti-rugas mais eficaz

Os cuidados certos, aliados aos melhores ingredientes, podem ajudar a prevenir o envelhecimento da pele, evitando atempadamente que os principais sinais da idade se instalem. Em testes recentes realizados pela Caudalie e pela Harvard Medical School, os investigadores descobriram a fórmula perfeita para aumentar a produção de colagénio na pele. Nesta investigação, o resveratrol juntou-se ao ácido hialurónico e foi provado que esta combinação é cinco vezes mais eficaz na produção natural de colagénio. A esta “dupla”, foi adicionado ainda um novo ingrediente: um potenciador de colagénio vegan que refirma a pele, atuando em todas as suas camadas, ao mesmo tempo que protege o meio ambiente.

Mas o que é, afinal, o ácido hialurónico? É um polissacárido produzido pelo corpo que atua como um regenerador natural da pele. Preenche as linhas de expressão que a idade vai dando e deixa a pele mais lisa, hidratada e firme. Com o passar dos anos, é normal que a pele perca uma quantidade significativa de ácido hialurónico, resultando na diminuição da elasticidade, falta de volume e no aparecimento de rugas de expressão. Assim, uma das melhores formas de recuperar esses danos e de preveni-los, é repor esta substância na pele através de cremes. Por isso é que as mulheres devem utilizar cremes hidratantes específicos para o objetivo que querem alcançar.

E, como não se pode falar de antienvelhecimento sem falar de antioxidantes, chegamos ao resveratrol, uma substância com propriedades antioxidantes que defendem a pele contra os radicais livres protegendo-a assim do stress e da poluição.

Uma receita de origem natural

O segredo para uma pele firme, preenchida e visivelmente mais jovem está exatamente nesta combinação única destes poderosos três ingredientes de origem natural: o inovador potenciador de colagénio vegan, obtido através das cascas de mogno (uma árvore típica das florestas africanas reconhecida pelas suas propriedades medicinais) colhidas de forma sustentável; o ácido hialurónico natural, obtido através da glucose de milho, e o resveratrol, obtido nos sarmentos das videiras colhidas e que tem o poder de estimular a atividade das proteínas da juventude da pele. E foi essa combinação que a Caudalíe conseguiu concretizar para lançar a sua nova gama, o Resveratrol-Lift, um produto antienvelhecimento que, através destes ingredientes naturais, permite obter uma textura “segunda pele” que oferece hidratação e suavidade ao rosto, para além de ativar o seu rejuvenescimento. Além de cuidar da nossa pele, também protege o ambiente graças às características sustentáveis das suas embalagens de desperdício zero, todas 100 por cento recicláveis, e com cartonagens que permitem uma diminuição em 40 por cento da pegada carbono.