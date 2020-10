O empresário multimilionário Elon Musk vai ter a sua odisseia espacial com a SpaceX transposta para uma série de televisão que está a ser preparada pela cadeia HBO, foi esta segunda-feira anunciado.

De acordo com a portal “online” internacional Deadline, de notícias sobre cinema, televisão e vídeo, o ator Channing Tatum será o produtor deste projeto que terá seis episódios criados a partir do livro “Elon Musk: O Génio Que Está a Inventar o Nosso Futuro”, de Ashlee Vance. O argumentista Doug Jung, cuja carreira inclui filmes como “Star Trek Beyond” (2016), vai escrever esta série, da qual ainda não se conhecem nomes para o elenco.

Ainda sem título confirmado, esta produção para o pequeno ecrã girará em torno de Musk e do seu trabalho com a SpaceX para recuperar e impulsionar os voos espaciais norte-americanos no setor privado.

Em maio, a SpaceX conseguiu levar num dos seus foguetes reutilizáveis, os astronautas da NASA Bob Behnken e Doug Hurley até à Estação Espacial Internacional (EEI), numa colaboração público-privada na área da exploração espacial norte-americana.

Por enquanto, o empresário, conhecido pelos seus projetos inovadores, não está envolvido nesta série inspirada na sua vida e carreira profissional.

A HBO tem dedicado, nos últimos anos, parte dos seus esforços na ficção televisiva com séries limitadas – antes conhecidas como mini-séries -, conquistando várias nomeações para os Emmy, os prémios mais importantes da televisão.

“Big Little Lies” (2017), “Chernobyl” (2019) e “Watchmen” (2020) são algumas dessas séries, e está prevista, a 25 de outubro, a estreia de “The Undoing” com Nicole Kidman, Hugh Grant, Édgar Ramírez e Donald Sutherland no elenco.