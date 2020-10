A pandemia de Covid-19, desde que foi declarada em março, veio alterar os planos de todos os setores. O setor do cinema e do audiovisual não foi exceção — o confinamento imposto por vários países levou à suspensão de gravações e ao encerramento de cinemas.

Por cá, as salas de cinema reabriram as portas em junho com apenas 3.232 espetadores. Três meses depois, em setembro contabilizaram-se cerca de 360 mil, uma ligeira subida face ao mês de agosto (que registou 276.206 espetadores), de acordo com dados do Instituto do Cinema e Audiovisual. No entanto, os dados estatísticos mostram quebras de 71% em termos homólogos quando comparamos os primeiros novo meses de 2020 com idêntico período de 2019.

Devido a este clima de incerteza foram várias as produtoras que decidiram adiar a estreia dos seus filmes. No entanto, o jornal espanhol ABC juntou numa lista o que já se sabe sobre esses filmes e quando irão estrear nos Estados Unidos, chegando à Europa pouco depois. Eis os principais:

The French Dispatch — 2021

A estreia de “The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun”, ou simplesmente The French Dispatch, estava planeada para abril. A comédia dramática de Wes Anderson que conta a história de um grupo de jornalistas americanos correspondentes numa cidade fictícia de França no século XX ainda não tem data exata de estreia, mas já se sabe que será durante o ano de 2021.

Candyman — 2021

A sequela do filme “Candyman” de 1992 também aguarda uma data de estreia em 2021. O filme de terror dirigido por Nia DaCosta conta a história de um escravo que foi morto até à morte. Um século depois, regressa e basta alguém pronunciar o seu nome, Candyman, cinco vezes em frente a um espelho para que apareça e mate quem o fizer.

Death On The Nile — 18/12/2020

O filme inspirado no livro com o mesmo nome de Agatha Christie tinha estreia marcada para 20 de dezembro de 2019, foi entretanto adiado para 9 de outubro de 2020 e depois para 23 do mesmo mês, até se fixar no dia 18 de dezembro de 2020 (quase um ano depois do inicialmente previsto).

No filme, Linnet Ridgeway (Gal Gadot), uma jovem rica, é assassinada durante uma viagem de cruzeiro pelo rio Nilo. Enquanto as circunstâncias da sua morte são investigadas, outras mortes acontecem para encobrir a verdade.

Wonder Woman: 1984 — 25/12/2020

No espaço de uma semana vão estrear dois filmes protagonizados por Gal Gadot. No dia de natal, a “Mulher Maravilha” regressa aos cinemas, depois de ter sido adiado em dezembro de 2019 para junho deste ano, de forma a não coincidir com a estreia de Joker. Em junho foi novamente adiado devido à pandemia.

The King’s Man — 12/02/2021

A comédia de ação, dirigida por Matthew Vaughn, que conta a história de espiões foi adiada para fevereiro do próximo ano. Antes, teve estreia marcada para 15 de novembro de 2019 e 14 de fevereiro de 2020.

Ghostbusters: Afterlife — 5/03/2021

O quarto filme do franchising “Ghostbusters” tinha estreia marcada para 10 de julho de 2020, no entanto foi adiada devido à pandemia. O elenco inclui Finn Wolfhard conhecido pela série “Stranger Things” e Paul Rudd.

Morbius — 19/03/2021

O filme de vampiros protagonizado por Jared Leto foi uma das primeiras “vítimas” da pandemia. A trama conta a história de um homem que sofre de uma doença rara de sangue e, ao tentar uma cura perigosa, transforma-se num vampiro. Devia ter estreado em julho, mas foi adiado até março do próximo ano.

No Time to Die — 2/04/2020

Daniel Craig teve que esperar mais uns meses para poder dizer “Bond, James Bond” nas salas de cinema. O último filme protagonizado pelo ator inglês tinha data marcada para este outono, mas tem nova data de estreia para a próxima primavera.

Black Widow – 7/05/2021

O filme que acompanha a história de Natasha Romanoff, a Viúva Negra de Avengers, tinha estreia marcada para o dia 1 de maio de 2020. Devido ao encerramento de cinemas, a Marvel decidiu adiar a estreia para maio de 2021.

The Fast and the Furious 9 — 9/05/2021

O nono filme da franquia Velocidade Furiosa, também conhecido como F9, devia ter estreado em maio de 2020. O filme não contará com as participações de Jason Statham ou Dwayne Johnson, mas juntam-se à história outros nomes de “peso”, como John Cena e a estrela de reggaetón Don Omar.

The Batman — 4/03/2022

Vamos ter que esperar mais de um ano para ver o novo Batman na pele de Robert Pattinson. As gravações do filme da DC foram suspensas durante duas semanas após Pattinson ter testado positivo ao novo coronavírus.