A Google divulgou que vai instalar um formulário encriptado que melhora a segurança das palavras-passe guardadas na próxima atualização do Google Chrome para dispositivos móveis nos sistemas operativos Android e iOS. Será enviado um alerta para o utilizador, quando alguém lhe tentar roubar a senha.

O navegador vai empregar um mecanismo que permite a identificação do usuário e da palavra-passe por ele guardada. Em caso de roubo de senha, a Google vai conseguir perceber que o autor do ato não é o utilizador típico, o que permite acionar o alerta para o roubo da palavra-passe. Nesse momento, a Google direciona o utilizador para o formulário Safety Check, para que modifique a sua password.

A multinacional garante que não vai recolher as senhas dos utilizadores. O formulário encriptado, desenvolvido em parceria com a Universidade de Stanford, é usado meramente para fins de segurança, o que contribui para que, em caso de um ciberataque à Google, as palavras-passe se mantenham salvaguardadas.

Para além disso, a nova atualização do Google Chrome para dispositivos móveis Android vai alertar o utilizador, sempre que aceder a um site com conteúdo duvidoso e vai bloquear downloads de conteúdos não seguros.