O candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica Francisco Benitez anunciou esta terça-feira que desistia da candidatura e apoiava o candidato João Noronha Lopes, noticiou a TVI24.

“O ‘Movimento Servir o Benfica’ chegou a um entendimento com a candidatura de João Noronha Lopes 2020. O Movimento considera que esta candidatura (…) apresenta um conjunto de novos rostos e um projeto que acreditamos poder colocar o Sport Lisboa e Benfica no lugar que merece”, lê-se no comunicado da candidatura de Benitez.

No acordo entre as duas candidaturas, Francisco Benitez ocupará o cargo de presidente da Mesa da Assembleia caso Noronha Lopes ganhe as eleições que decorrem no dia 30 de outubro.

Na corrida para a liderança do Benfica está o atual presidente, Luís Filipe Vieira, e ainda Rui Gomes da Silva e uma candidatura lançada por Bruno Costa Carvalho.