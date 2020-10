Boletim DGS. Portugal com maior número de mortes dos últimos cinco meses

Norte com 59% dos novos casos de Covid-19

A região Norte voltou a registar o maior número de casos nas últimas 24 horas, com 713 dos 1.208 confirmados esta terça-feira (59%). A seguir ficou Lisboa e Vale do Tejo, com 340 (28%), e o Centro, com 94 (7,8%). Alentejo, Algarve, Madeira e Açores viram serem confirmados 32 (2,6%), 24 (2%), 3 (0,2%) e 2 casos (0,17%), respetivamente.

Como vem também a ser habitual, a maioria parte das mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (10). Cinco pessoas morreram no Norte do país e 1 no Centro.