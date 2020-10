Três para o PS, duas para o PSD. Do centro até ao Algarve todas as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) ficam nas mãos dos socialistas depois de Ceia da Silva (apoiado pelo PS) ter vencido a eleição da CCDR do Alentejo frente ao atual presidente, Roberto Grilo. Roberto Grilo, militante do PSD, apresentou-se a eleições com uma candidatura independente e podia ter conseguido romper as aspirações de Rui Rio e António Costa, mas os resultados provisórios dão a vitória a Ceia da Silva.

Os resultados oficiais ainda não foram divulgados, mas a própria candidatura de Roberto Grilo já assumiu a derrota, uma vez que tem nas mãos resultados provisórios que dão 508 votos para o PS, 421 para o candidato independente e 225 votos brancos. O candidato já desejou ao vencedor “parabéns e felicidades” e lembrou que “o Alentejo precisa que ele faça um bom mandato”. Roberto Grilo disse ainda que dentro das suas “possibilidades e oportunidades” vai “continuar a trabalhar pelo Alentejo”.

No Twitter, o eurodeputado socialista Carlos Zorrinho também confirma os resultados provisórios avançados e dá os parabéns a Ceia da Silva considerando que a vitória do candidato proposto pelo Partido Socialista “aumenta a responsabilidade do PS como o partido do Alentejo e dos alentejanos”.

Ceia da Silva proposto pelo @psocialista venceu o independente Roberto Grilo por 508-421. Uma votação que confirma e aumenta a responsabilidade do PS como o Partido do Alentejo e dos Alentejanos. @PSnaEuropa https://t.co/dtaMo4LDKq — Carlos Zorrinho (@czorrinho) October 13, 2020

Norte e Centro ficam nas mãos do PSD, com António Cunha e Isabel Damasceno, respetivamente, a assumirem a liderança das comissões para os próximos cinco anos. As eleições decorreram entre as 16h e as 20 horas desta terça-feira em simultâneo em todas as CCDR nesta que foi a primeira vez que os candidatos foram eleitos. Até aqui a nomeação dos presidentes das CCDR era feita pelo Governo.

Mas todo o processo até esta terça-feira fica marcado por muita contestação. Apelos ao boicote e pedidos de votos em branco, depois de ter sido tornado público que António Costa e Rui Rio se tinham sentado à mesa a fazer a distribuição das CCDR entre os dois partidos, garantindo os votos dos eleitos pelos partidos necessários à eleição. Onde a escolha foi o PS, o PSD viabilizaria e vice-versa. Só no Alentejo o acordo esteve para sair furado, mas acabou por ser cumprido, com a vitória do candidato que afirmava ter o apoio do PS (ainda que tenha apresentado também uma candidatura independente).

Artigo em atualização