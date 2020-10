A quarta temporada de “The Crown” contará com a chegada aguardada da princesa Diana de Gales ao enredo, interpretada por Emma Corrin. Mas entre as estrelas históricas também estará a primeira-ministra Margaret Thatcher, um papel desempenhado por Gillian Anderson. A rainha Isabel II continua a ser interpretada por Olivia Colman. Veja aqui o primeiro trailer para os novos episódios da série inspirada no reinado da atual monarca inglesa:

A trama acontece no final dos anos 70, numa altura em que a rainha e a família real inglesa estão preocupados com a sucessão. Garantir uma noiva “apropriada” para o príncipe Carlos torna-se uma prioridade. Mas a relação entre a monarca e o governo britânico, encabeçado por Margaret Thatcher, num período de transformações e convulsões decisivo na história recente do Reino Unido, vai estar também em destaque.

“The Crown” regressa aos ecrãs a 15 de novembro na Netflix, com todos os episódios disponíveis a partir desse dia.