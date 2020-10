O Guia Michelin Portugal e Espanha para 2021 já está fechado e os resultados referentes ao contexto português trarão novidades. “Não há dúvida que este ano foi infinitamente complexo para o setor mas mesmo assim há novidades, Portugal cresce” — sem querer levantar demasiado as expectativas, é desta forma que um responsável ligado ao “guia vermelho” caracteriza aquilo que estará nas cartas para a restauração nacional.

Ao Observador, Angel Pardo explica que apesar dos dramáticos contratempos causados pela pandemia do novo coronavírus, o guia fez “um esforço titânico” para se manter fiel aos seus seguidores e cozinheiros. “Não quisemos desistir de fazer o guia, mesmo tendo em conta a situação dramática que se vive. Sentimos que tínhamos de mostrar ao setor que continuávamos aqui, a apoiá-los”, refere.

Quando a pandemia se instalou em força na Península Ibérica “60% das inspeções já estavam feitas”, fator determinante na conclusão (se bem que atrasada) do guia. O confinamento trouxe incerteza mas mesmo assim o trabalho dos inspetores não parou: “eles continuaram em contacto uns com os outros, sempre, para irem trocando impressões sobre os sítios que conheciam ou tinham visitado. Ao mesmo tempo também iam falando com cozinheiros e empresários para garantir que tudo estava atualizado o melhor possível e nenhuma informação ficava por confirmar”.

Foi a 24 de junho que os misteriosos avaliadores da marca de pneus voltaram “à estrada” e desde então não pararam. O guia foi fechado há relativamente pouco tempo e, obviamente, não haverá público na já habitual gala de anuncio das novas estrelas. “Vamos fazer tudo digitalmente, a conjuntura não nos dá outra hipótese. No melhor dos casos, se a evolução da situação sanitária assim o permitir, poderemos convidar um número restrito de cozinheiros para estar presente na pequena cerimónia que organizaremos em Madrid e que será sempre transmitida online”, reforça.

Nunca se sabe bem quais são os critérios exatos que os inspetores seguem para fazer as suas avaliações mas uma coisa é segura: o rigor é sempre muito apregoado. Perante o contexto extraordinário que se vive nada disso mudou. “Os critérios continuam a ser os mesmos” mas Angel ressalva que houve um cuidado redobrado para se ser “justo mas flexível”.