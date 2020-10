“Perante o protagonismo masculino, elas estão lá como elemento na construção da Igreja“, afirmou D. José Ornelas, lembrando diversos episódios bíblicos que evidenciam a relevância das mulheres na história cristã — a começar pela constante presença, junto de Jesus Cristo e dos apóstolos, de Maria, evocada no Santuário de Fátima (que este terça-feira assinalou o aniversário da dedicação da antiga basílica que encabeça o recinto de oração). Elas “não estavam lá só como decoração“, assinalou o bispo.

Depois de na noite de segunda-feira a procissão das velas ter contado com cerca de 4.500 pessoas — três quartos da lotação máxima de 6 mil peregrinos definida para prevenir a disseminação do novo coronavírus —, o Santuário de Fátima estava esta terça-feira com o recinto a meio gás. No início das celebrações da manhã, contavam-se cerca de 3.200 pessoas no recinto, pouco mais de metade da lotação máxima. Ao longo da missa, o número de peregrinos no interior do santuário foi aumentando até cerca de 4 mil, com a chegada de pessoas que quiseram testemunhar a tradicional procissão do adeus no final da manhã.

Face aos “condicionalismos da pandemia que veio alterar radicalmente toda a vida da humanidade”, D. José Ornelas disse à pequena multidão reunida em Fátima que é necessário relativizar a presença nos templos físicos. “Deus não se encontra num monumento de pedra, mas no coração e na vida daqueles que, como pedras vivas, formam a Igreja nesta terra, como nos diz a carta de Pedro que acabamos de escutar“, afirmou o líder da Conferência Episcopal.

O bispo de Setúbal repetiu também os avisos que tinha deixado na noite anterior, durante a procissão das velas, a propósito do espaço que durante a pandemia se abriu para o surgimento de populismos e nacionalismos. “Vivemos num tempo em que movimentos populistas manipulam a nostalgia do passado, o medo real ou imaginário, o perigo do estrangeiro e do que pensa diferente, a ganância de possuir e dominar e até modelos religiosos para os seus interesses”, advertiu Ornelas.