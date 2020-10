Começa esta quarta-feira o primeiro webinar da nova edição do Android Training Program em Portugal, um programa desenvolvido em colaboração com a comunidade da Google que, até ao final do ano, pretende formar em Android três mil programadores. Até dezembro, está prevista a realização de 12 webinars no total, que abordam temas desde as fundações do Android ao TensorFlow e componentes de Cloud (núvem) e de Machine Learning. O programa é realizado numa colaboração entre a comunidade Google Developers em Portugal e institutos politécnicos portugueses.

O Android Training Program integra um programa nacional mais amplo, o Grow Portugal with Google, um projeto que permite o acesso gratuito a ferramentas e a formação nas competências digitais e na empregabilidade e que conta com o apoio do Governo.

O programa está alinhado com as prioridades definidas pelo Governo nas competências digitais, empregabilidade, startups e inteligência artificial e estabelece uma série de programas para desenvolver uma rápida aceleração na adoção tecnológica atualmente em curso”, refere a Google em comunicado.

No ano passado, o Android Training Program esteve com um teste piloto que permitiu formar cerca de três mil programadores em tecnologia Android. Este ano, o compromisso passa também por formar os programadores em outras áreas como cloud e machine learning.

A ideia é “ajudar a preparar estudantes para os desafios e as oportunidades da economia digital, proporcionando formação de topo que permitirá dominar as tecnologias e as ferramentas de desenvolvimento do Android”, acrescenta a gigante tecnológica. Os interessados neste programa podem assistir a todos ou apenas a alguns dos módulos.

Na semana passada, refere a Google, começou também a nova edição do Atelier Digital, que este ano foi convertido para online no formato de webinar com 3 dias de duração. O objetivo é formar os portugueses em competências digitais através das ferramentas necessárias para se reposicionarem no mercado ou colaborarem na transformação digital do seus negócios. Este Atelier Digital permitiu formar em competências digitais, desde 2016, mais de 83 mil portugueses e quer este ano treinar 32 mil pessoas em Portugal.