Devido ao aumento de casos de Covid-19, o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, prevê, ainda esta noite, elevar o nível do plano de contingência para o nível três, permitindo aumentar o número de camas disponíveis em cuidados intensivos. Neste momento, avançou ao Observador Roberto Roncon, coordenador do Centro de Referência de ECMO deste hospital, há 14 doentes com Covid-19 internados nos cuidados intensivos, o que corresponde ao nível de contingência 2A. Ainda esta noite “muito provavelmente” passará para o 2B, “o que significa mais cinco camas, totalizando 19 doentes”.

O hospital confirmou esta tarde que vai ativar “nas próximas horas” o nível três do plano de contingência para a Covid-19, face à “necessidade de aumentar as áreas de internamento dedicadas à Covid-19 e ao fluxo no Serviço de Urgência”. Este nível de contingência permite mais dez camas em UCI.

Os 14 doentes que se encontram neste momento internados nos cuidados intensivos têm idades entre os 35 e os 77 anos, sendo que metade estão ventilados evasivamente e os restantes ventilados não evasivamente. Há ainda dois doentes em ECMO (uma máquina que substitui as funções do coração e dos pulmões), confirmou Roberto Roncon, que sublinha que “houve um aumento consistente, não explosivo como em março, de casos nas últimas duas semanas, sendo mais evidente na última semana”

A ativação deste nível, refere uma nota enviada pelo Hospital de São João, implica que parte da atividade cirúrgica programada fique suspensa. “Vai haver uma gestão consoante os critérios clínicos e priorização de cirurgias”, acrescentou Roberto Robon.

A ativação deste nível implica a alocação do serviço de Medicina Interna à Covid-19, tendo impacto direto na limitação da atividade cirúrgica eletiva, ou seja, com a suspensão de parte da atividade cirúrgica programada”, informa o hospital.

O Hospital de São João indica ainda que “o reforço e a mobilização de recursos humanos das várias especialidades, para as diversas áreas, já se encontra em implementação, de acordo com o Plano de Contingência”. Uma enfermaria de ginecologia e outra de Medicina Interna já foram alocadas para doentes com Covid-19.