A Kuvera Global não tem autorização para exercer intermediação financeira em Portugal, nem está habilitada a fazer publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos, alertou esta terça-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta para o facto da entidade Kuvera Global, detentora do “site” https://kuveraglobal.com/ e da página de Facebook https://www.facebook.com/kuveraglobal, não estar autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal”, indicou o regulador presidido por Gabriela Figueiredo Dias.

A CMVM acrescentou que a mesma entidade também não está “legalmente habilitada” a realizar publicidade ou prospeção de clientes para a celebração de contratos de intermediação financeira. O regulador lembrou que as entidades autorizadas a prestar estes serviços constam de uma lista disponibilizada na sua página ‘online’. Todas as pessoas ou entidades que “tiverem estabelecido qualquer relação comercial” com a Kuvera Global podem entrar em contacto com a CMVM.