Milhares de jovens nigerianos saíram esta terça-feira à rua para mais um dia de manifestações contra a violência policial em várias cidades do país, incluindo Lagos, a capital económica com várias estradas bloqueadas devido aos protestos.

Os manifestantes, que afirmam não ter qualquer filiação política, reuniram-se através de redes sociais, incluindo o Twitter, para exigir o desmantelamento da SRA, uma unidade especializada em grandes crimes, acusada de extorsão da população, detenções ilegais, tortura e até assassínios.

Após uma semana de forte mobilização, a presidência nigeriana anunciou no domingo a dissolução, com “efeito imediato”, da unidade especial, o que não foi suficiente para acalmar os espíritos nem tranquilizar a juventude.

Um polícia e um civil foram mortos na segunda-feira durante as manifestações em Lagos, elevando para cinco o número de pessoas mortas desde o início do movimento, segundo o Governo do estado de Lagos.

Várias estrelas Afropop, tais como P-Square e Falz, lideravam hoje o movimento em Lekki, um bairro de Lagos onde vários milhares de pessoas estavam concentrados.

“Somos ainda mais numerosos do que ontem [segunda-feira]”, exclamou Tare Murphy, uma manifestante.

Na segunda-feira à noite, dezenas de milhares de carros ficaram presos durante muitas horas em grandes engarrafamentos, agravados por várias obras na cidade de 20 milhões de habitantes.

“Ontem à noite foi realmente complicado”, disse Seyi Anne Moses à agência AFP. “Fiquei preso no trânsito e demorei mais de cinco horas para chegar a casa do trabalho, numa viagem de 45 minutos”.

Outras marchas foram marcadas para esta terça-feira nos estados de Ondo, Oyo (sudoeste) ou Port Harcourt, uma grande cidade no sul do país, apesar da sua proibição, e Abuja, a capital federal.

Os manifestantes exigem a criação de um organismo independente para investigar os abusos policiais e a libertação dos manifestantes detidos esta semana, de acordo com um apelo ao protesto transmitido nas redes sociais.

“A dissolução da SRA é apenas um primeiro passo no nosso compromisso com uma reforma policial abrangente”, disse o Presidente Muhammadu Buhari na segunda-feira, num vídeo transmitido no Twitter.