E à décima etapa, o Giro perdeu duas equipas inteiras devido à Covid-19. A Mitchelton-Scott e a Jumbo-Visma anunciaram esta terça-feira a desistência da competição italiana depois de vários casos positivos do novo coronavírus. De recordar que Simon Yates, o chefe de fila da Mitchelton, já tinha deixado a prova no passado sábado pelo mesmo motivo.

A primeira equipa a anunciar a decisão foi a Michelton-Scott — que corria agora com cinco ciclistas, depois do abandono de Yates e das saídas de Eduardo Affini e Brent Bookwakter devido a quedas –, ao revelar que quatro elementos do staff testaram positivo para a Covid-19. Pouco depois, foi a Jumbo-Visma, que seguiu o mesmo caminho já após Steven Kruijswijk, o chefe de fila da equipa, confirmar a desistência do Giro por também estar infetado. O ciclista holandês de 33 anos que foi terceiro na Volta a França do ano passado, estava em 11.º na classificação geral, a 1.24 minutos de João Almeida. Pelo meio, também o sprinter Michael Matthews, da Sunweb, testou positivo e desistiu.

#Giro UPDATE: With the health of riders & staff our priority, we have withdrawn from the @giroditalia after results of the rest day COVID-19 testing, our 3rd round of testing in 3 days, revealed positive results for some of our staff. Full details ????https://t.co/PWd7q5kcdL — Mitchelton-SCOTT (@MitcheltonSCOTT) October 13, 2020

“Infelizmente, na tarde desta segunda-feira recebemos a notícia de que temos vários casos positivos de Covid-19 em membros do nosso staff depois da terceira ronda de testes em três dias. Tendo responsabilidade social para com os nossos ciclistas e o nosso staff, o pelotão e a organização da corrida, tomámos a decisão clara de desistir do Giro de Itália. Esperançosamente, todos os afetados vão permanecer assintomáticos ou com sintomas leves”, disse Brent Copeland, team-manager da Mitchelton-Scott, em comunicado.

Já Addy Eggels, team-manager da Jumbo-Visma, explicou que a desistência é a “decisão mais responsável” porque todos estiveram “em contacto com” Kruijswijk. “Dentro da equipa tomámos muitas precauções para evitar contágios. Eu sinto-me bem. É uma grande deceção ter recebido esta notícia e uma pena deixar o Giro desta forma”, acrescentou o ciclista holandês.

???????? #Giro @s_kruijswijk will not appear at the start of the tenth stage of the Giro d’Italia. Kruijswijk tested positive on Covid-19 on the rest day. As a result, he has to leave the race. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) October 13, 2020

Nesta segunda-feira, o primeiro dia de descanso do Giro, foram realizados 571 testes à Covid-19: além dos elementos da Mitchelton-Scott, de Matthews e ainda de Kruijswijk, foram detetados casos de infeção noutros dois membros das estruturas das equipas, um da AG2R La Mondiale e outro da INEOS.

O Giro regressa esta segunda-feira com a 10.ª etapa, um percurso de 177 quilómetros entre Lanciano e Tortoreto que pode terminar em discussão entre os sprinters na chegada à meta. João Almeida mantém-se com a camisola rosa e na liderança da classificação geral há uma semana e vai continuar a defender esse posto.

(artigo atualizado às 12h21 com a informação de que também a Jumbo-Visma desistiu do Giro)