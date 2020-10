Peru. Machu Picchu reabre apenas para turista japonês após sete meses de encerramento

Depois de uma longa espera, o turista japonês viu finalmente o seu pedido ser aprovado. Takayama visitou Machu Picchu este domingo, acompanhado pelo responsável pelo complexo, adiantou o ministro da Cultura, Alejandro Neyra, esta segunda-feira, de acordo com as agências de notícias internacionais.

Neyra adiantou ainda que as ruínas irão reabrir em novembro para turistas nacionais e estrangeiros, sem porém adiantar uma data concreta. Serão permitidos 30% dos visitantes habituais (a lotação máxima do local é de 675 pessoas por dia). “Ainda estamos no meio de uma pandemia. [A reabertura de Machu Picchu] será feita com todos os cuidados necessários”, afirmou o ministro.

O Peru tem 851.171 casos confirmados de Covid-19 e 33.357 mortes relacionadas com a doença, segundo a Johns Hopkins University. É o país com a maior taxa de mortalidade per capita e uma das nações sul-americanas mais afetadas pela pandemia.