O mundo inteiro soube esta manhã que Paul Milgrom e Robert Wilson foram os vencedores do Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel mas um dos economistas norte-americanos soube da notícia de forma insólita.

Como é da praxe, o comité do Prémio Nobel costuma dar a notícia em primeira mão aos galardoados. Robert Wilson beneficiou desse protocolo mas o mesmo não aconteceu com Paul Milgrom. A academia sueca bem tentou mas não conseguiu dar-lhe a notícia. A solução foi Robert Wilson, o co-vencedor, dirigir-se pessoalmente à casa de Milgrom para dar a boa nova.

Como não estava ninguém na residência, a mulher de Milgrom, que está em Estocolmo, recebeu uma notificação do sistema de segurança no telemóvel quando Wilson tocou à campainha às 2h15 da madrugada (10h15 em Portugal continental). Foi graças às novas tecnologias que Paul Milgrom soube que era um dos novos vencedores do Prémio Nobel.

No vídeo, partilhado na rede social Twitter da Universidade de Stanford, é possível ver Wilson a tocar várias vezes à campainha e a bater à porta. “Paul, Paul, é o Rob Wilson. Ganhaste o Prémio Nobel, eles [o comité] estão a tentar contactar-te mas não estão a conseguir. Parece que não têm o teu número”, diz para a câmara. Alguns momentos depois, ouve-se uma reação do outro lado: “Ganhei? Uau!”.

