A 8ª geração do Volkswagen Golf GTI já se encontra à venda em Portugal, com preços desde 45.313€, valor que corresponde a praticamente menos 7000€ face à anterior geração que, recorrendo ao mesmo 2.0 TSI de 245 cv, era comercializada por cerca de 52.400€ na versão de cinco portas, segundo o importador da marca para o nosso país. Além de se tornar mais acessível, o novo GTI inclui de série um vasto leque de equipamentos que o tornam mais capaz dinamicamente, mais conectado e mais carismático.

Distinguindo-se esteticamente pela faixa vermelha na frente e pela grelha do radiador em estrutura de favo de mel com entradas de ar a preto, o novo desportivo compacto alemão exibe saias laterais na mesma cor, que formam uma linha entre o separador dianteiro e o difusor traseiro. Tal como na frente, onde os faróis LED Matrix Dynamic Light Assist (de série) sobressaem e facilitam a vida ao condutor com o controlo dinâmico da luz de máximos, os farolins, também LED, fazem um conjunto mais “racing” na traseira com o spoiler do tejadilho e os tubos de escape cromados.

Mas este novo GTI não vive só da aparência. Sob o capot mantém-se o motor 2.0 TSI da anterior geração, a debitar 245 cv e a cumprir os 0-100Km/h em 6,2 segundos, para depois alcançar uma velocidade máxima de 250 km/h, potência “domada” com o bloqueio do diferencial dianteiro – que compensa a perda de tracção em caso de deslizamento. A caixa de dupla embraiagem de sete velocidades DSG, passa agora a ser comandada com um selector mais pequeno ou, em alternativa, as patilhas colocadas atrás do volante.

No interior, o destaque vai para o novo volante desportivo multifunções, em couro e com superfície táctil, a que se aliam o Digital Cockpit de série, tal como o novo botão “Start/Stop” com intermitência em cor vermelha antes de ligar o motor. No capítulo das ajudas à condução, o destaque vai para o Travel Assist, particularmente útil em auto-estrada, pois acelera ou trava autonomamente, mantendo a distância de segurança em relação ao carro da frente, até velocidades de 210 km/h.

Opcionalmente, o GTI pode contar com head-up display, um sistema de som desenvolvido especificamente pela Harman Kardon com 480 watts de potência total e carregamento de smartphones sem fios.

No domínio da conectividade, os diversos serviços We Connect são gratuitos – como utilizar o smartphone como chave digital para abrir o pôr a trabalhar o GTI sem chave -, bastando para tal criar uma conta (com registo e palavra-passe). Também de série é disponibilizada a App-Connect Wireless, permitindo transferir mensagens, mapas ou outros conteúdos para o ecrã do sistema de infoentretenimento, sem necessidade de efectuar ligações por cabo.