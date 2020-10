O novo telescópio ótico da rede Space Surveillance and Tracking (SST), instalado na Terceira, captou uma galáxia a mais de dois milhões de anos-luz de distância da Terra, o que demonstra “o enorme potencial” do aparelho instalado nos Açores.

Aquela imagem é uma imagem do universo profundo. É imensamente longe. E esta imagem captada serve para demonstrar o enorme potencial e capacidade daquele telescópio que pertence à rede SST. E quando se consegue observar a galáxia Andrómeda àquela distância, com aquele pormenor, podemos ter uma noção clara do potencial daquele equipamento”, explicou Luís Santos, coordenador da Estrutura de Missão dos Açores para o Espaço, que está na dependência da secretaria regional do Mar, Ciência e Tecnologia.