No nosso mercado, anualmente, comercializam-se três vezes mais automóveis usados do que novos, com os últimos a superarem as 200.000 unidades mas os primeiros a oscilarem entre os 500.000 e os 600.000 veículos. Mas este é um tipo de transacção morosa e aborrecida para a maioria dos condutores que desejam desfazer-se do seu carro antigo. Primeiro, há que determinar o valor do usado, para depois encontrar potenciais compradores, reunir-se com uma série interminável de interessados e, por fim, materializar a venda. O Avaliar Carro pretende tornar todo o processo mais célere e capaz de ser realizado quase sem ter de sair de casa.

Esta empresa, que existe desde 2005 com o objectivo de servir clientes tão díspares como gestoras de frotas, financeiras, seguradoras e concessionários, aproveitou o crescimento do negócio digital para lançar o site www.avaliarcarro.com, com a finalidade de passar igualmente a servir os clientes que desejem saber quanto vale o seu carro usado.

Avaliar a “duas velocidades”

“A avaliação é fornecida gratuitamente e de forma imediata através do nosso site, mas se o cliente pretender uma avaliação mais realista do seu veículo, já tendo em conta o número de quilómetros, o nível de equipamento e os extras, então também respondemos a essa solicitação, mediante um custo adicional de 1,49€”, explica Luis Ribeirinho, um dos responsáveis pela empresa.

Mas nem só os condutores que se querem “livrar” do seu carro antigo podem resolver os seus problemas no novo site, uma vez que aí, de acordo com o responsável, “também são disponibilizadas avaliações oficiais como as que são requeridas pelas seguradoras, ou pelo tribunal, em caso de partilhas”.

Agilizar a venda do carro usado

Sabendo que nem todos os clientes querem ou podem estar a perder tempo a tentar vender o seu carro usado, tendo o trabalho de publicar o anúncio e a mostrar o veículo a dezenas de interessados, o site agiliza esta fase do negócio, colocando o vendedor em contacto com empresas especializadas, sejam eles comerciantes ou leiloeiras, para que a venda se processe rapidamente.

O modelo terá então de ser mostrado às entidades que tenham apresentado propostas de aquisição do veículo em causa, o que visa sobretudo determinar o estado de conservação do usado. De seguida, o potencial comprador apresenta uma proposta formal que, contudo, o cliente não é obrigado a aceitar.

A percentagem dos clientes que visitam o Avaliar Carro e que desejam ajuda para apressar a venda ronda 5%, sendo que os que necessitam de uma avaliação detalhada do veículo, ou uma declaração oficial do seu valor, é ligeiramente inferior. O novo site espera ter cerca de 500 solicitações de avaliações diárias, valor que deverá ter tendência para aumentar.